Depressie, geen bevrediging en Stockholm-syndroom: Holly Madison openhartig over relatie met Hugh Hefner

CelebritiesHet leven aan de zijde van Playboy-oprichter Hugh Hefner was geen pretje, vertelt zijn voormalige geliefde Holly Madison (41) in de podcast ‘Call Her Daddy’. “Ik had het gevoel dat ik alle controle was verloren.”

Voor Holly Madison leek een verblijf in de Playboy Mansion een droom die uitkwam. “Ik was best wanhopig", legt ze uit in de podcast. “Ik sliep bij iemand op de zetel. Ik had tijd nodig om mijn leven te resetten en had het gevoel dat een verblijf in de Mansion ervoor zou zorgen dat ik me even geen zorgen zou moeten maken om rekeningen." Dus belandde ze op een feestje met Hugh Hefners vriendinnen, die haar meenamen naar de Mansion. Op haar eerste avond bood Hefner haar Quaalude-pillen aan, zegt ze: een sterk slaapmiddel dat hij had omgedoopt tot ‘benenspreiders’. Madison weigerde, maar dook wel in de alcohol. “Iedereen ging naar boven en had seks, en ik wist niet wat ik moest verwachten", zegt ze over haar eerste keer met Hef. “Ik denk dat ik het gevoel had dat ik op mijn eerste avond niet echt iets zou moeten doen. Maar toen ik er was, was ik zo dronken en werd ik er middenin gegooid. Toen het gedaan was, had ik het gevoel dat ik alle controle verloren was."

Stockholm-syndroom

Maar de seks zorgde er wel voor dat ze in de Mansion kon blijven. Een soort overgangsritueel, noemt ze het. “Ik probeer niet te slutshamen", zegt ze. “Maar niemand werd ooit gevraagd om er in te trekken zonder dat ze seks met Hugh had gehad."

Volgens Madison begon ze na een tijdje te geloven dat ze verliefd was op Hef. “Maar als ik er nu op terugkijk, was het echt vergelijkbaar met het Stockholm-syndroom. Ik had het gevoel dat ik me met hem identificeerde. En hij complimenteerde me zo vaak dat ik al mijn problemen aan de andere vrouwen begon te wijten.” Nu beseft ze dat zijn gedrag - haar bijvoorbeeld vaak vertellen hoe bijzonder ze wel was - typisch is voor grooming: het proces waarbij een volwassene iemand manipuleert met het oog op seksueel contact.

Volledig scherm Bridget Marquardt, Hugh Hefner, Holly Madison en Kendra Wilkinson © Photo News

Ruzie met de vrouwen

Hulp van de andere vrouwen kreeg ze niet. “Ze vertelden me slechts het absolute minimum. Niemand wilde echt iemand helpen. Iedereen wilde een centerfold (grote foto op de binnenpagina van Playboy, red.) of meer geld." Madison kijkt dan ook niet bepaald positief terug op haar tijd in de Mansion. “De eerste drie, vier jaar waren verschrikkelijk", zegt ze. “Voordat Bridget en Kendra (de twee andere ‘uitverkorenen’ van Hugh Hefner, red.) er waren, woonde ik daar met zes andere vrouwen. Niemand kon het goed met elkaar vinden, iedereen probeerde de anderen erbij te lappen." Toen Tina Jordan, Hefners belangrijkste vriendin, besloot te vertrekken, moest Madison haar plaats innemen. “Niemand wilde die positie. In het begin was ik geflatteerd, ik had het gevoel dat ik erg bijzonder was." Maar al snel keerden de vrouwen zich nog meer tegen haar. “Hef besefte dat hij mijn goede gedrag als voorbeeld kon gebruiken. ‘Waarom kunnen jullie je niet gedragen zoals Holly?’, zei hij. Toen haatten ze me.”

Quote Ik vind z'n obsessie met jonge vrouwen se­mi-walgelijk. Hij werd kwaad als iemand niet geschoren was Holly Madison

“Stel je voor dat je seks met iemand hebt, in een kamer vol vrouwen die je allemaal haten. Hoe afgrijselijk is dat?”, zegt Madison. Bovendien was de seks met Hefner niet bepaald goed. “Hij kon ons niet bevredigen”, zegt ze. Volgens Madison was Hefner trouwens geobsedeerd door hoe de vrouwen zichzelf verzorgden. “Ik vind z'n obsessie met jonge vrouwen semi-walgelijk. Hij werd kwaad als iemand niet geschoren was”, zegt ze. De vrouwen hadden wel een manier om aan te geven dat ze geen seks wilden: als ze ongesteld waren, droegen ze een onderbroek, vertelt Madison. Op die manier wist Hefner dat die bepaalde vrouw niet tussen zijn lakens zou belanden.

Depressief

Madison geeft toe dat ze tijdens haar verblijf in het huis zelfmoordgedachten had en depressief was. Bovendien begon ze te stotteren. “Ik denk dat dat te wijten was aan het feit dat ik nerveus was en aan mezelf twijfelde, maar ook aan die omgeving, waar ik altijd aan het drinken was en waar mijn brein niet gestimuleerd werd. Ik was altijd bang dat de andere vrouwen me zouden saboteren, dat ik weggestuurd zou worden of dat Hugh naar me zou schreeuwen of me zou vernederen waar anderen bij waren.”

Volledig scherm Kendra Wilkinson, Hugh Hefner en Holly Madison. © WireImage

Uiteindelijk besloot ze om te vertrekken omdat ze kinderen wilde, en dat geen optie was voor Hefner. “Toen iedereen vertrok, begon ik te beseffen dat het enkel nog Hef en ik was", zegt ze. “Hij begon steeds vaker naar me uit te halen. Ik weet dat het financieel niet zo goed ging, misschien had hij stress... Maar ik besefte dat ik niet kon blijven. ‘Hij is een klootzak, ik moet hier weg’, dacht ik.” Al ging dat niet zonder slag of stoot. “Ik voelde me schuldig", geeft ze toe. “Ik had het gevoel dat ik een verbintenis met hem was aangegaan. We praatten over voor de rest van zijn leven samenblijven. Ik voelde me dus wel een beetje schuldig toen ik vertrok."

Geschiedenis herschrijven

Hefner overleed in 2017 op 91-jarige leeftijd. Zelf heeft hij de negatieve verhalen altijd ontkend. “Ik heb in mijn leven heel wat relaties gehad met geweldige vrouwen", zei hij bijvoorbeeld. “Velen van hen hebben nu blije, gezonde en productieve levens en zijn nog altijd goede vrienden van me. Helaas zijn er een paar die ervoor gekozen hebben om de geschiedenis te herschrijven in een poging om in de spotlights te blijven.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

