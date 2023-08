Dennis Rodman laat gezicht van vriendin na zijn wang ook op zijn bil tatoeëren

Celebrities Miley Cyrus in tranen over haar ‘vervreemde’ vader Billy Ray Cyrus: “Onze relatie met succes is totaal verschil­lend”

Jarenlang waren Miley Cyrus (30) en haar vader Billy Ray (62) zij aan zij te zien in de Disney-serie ‘Hannah Montana’, maar nu zouden de twee niet meer spreken. In de nieuwe tv-special ‘Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions), is de popster in tranen te zien terwijl ze het heeft over de verschillen tussen haar vader en zichzelf. “Ik ben financieel en emotioneel stabiel opgegroeid. Dat is iets wat mijn vader niet had”, klinkt het.