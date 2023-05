Demi Moore (60) straalde in bikini op Moederdag, actrice poseerde met kleindochter in haar armen

CELEBRITIES “Ik hield dertig procent van mezelf verborgen. Uit schaamte”: Sam Smith omarmt eindelijk ware zelf, ondanks felle kritiek

Vroeger een ingetogen artiest die uitblonk in emotionele ballads, vandaag een extravagante zanger die de controverse niet schuwt. Sam Smith (30) - die zich identificeert als non-binair en de voornaamwoorden ‘die’ en ‘hun’ verkiest - worstelde jarenlang met hun zelfbeeld, met donkere gedachten tot gevolg. Dat die tijd voorbij is, zal Smith vanavond tonen in een bomvol Sportpaleis met sexy outfits en extravagante nummers. Al zorgt die transformatie ook voor heel wat haters, die de Brit “duivels” en “walgelijk” noemen. “Zo triest dat we in 2023 leven en dat dit nog altijd gebeurt.”