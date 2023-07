Demi Lovato over nasleep overdosis: "Blinde vlekken in mijn zicht”

Demi Lovato was te gast in de show van presentator Andy Cohen (55) bij SiriusXM. Daar vertelde ze openhartig over haar drugsverslaving en de gevolgen van haar overdosis. Hoewel ze nu volledig clean en kerngezond is, blijft de ‘Cool for the Summer’-zangeres iedere dag de gevolgen van haar beroertes en overdosis voelen.