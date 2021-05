Demi Lovato out zich als non-binair

Celebrities Tiffany Haddish nu al grote favoriet om Ellen DeGeneres op te volgen

14 mei Op woensdag maakte Ellen DeGeneres (63) bekend dat ze stopt met haar talkshow. De talkshowhost kondigde het nieuws toen zelf aan in een statement. Amper twee dagen na haar aankondiging circuleren er al verschillende geruchten over wie haar mag opvolgen. Grote favoriet blijkt Tiffany Haddish (40) te zijn die in het verleden al eens in de stoel van Ellen kroop.