Demi Lovato openhartig over haar seksualiteit: “Met een vrouw voelt het gewoon beter”

Demi Lovato (28) heeft in een interview met Glamour openlijk verteld over haar breuk met Max Ehrich (29). Door haar verloving met de acteur te verbreken, heeft ze een beter beeld over haar eigen seksualiteit gekregen.

Demi Lovato en Max Ehrich waren maar heel eventjes verloofd. Zo kondigden ze in juli vorig jaar hun verloving aan. Amper twee maanden later, in september, liet de zangeres weten dat ze uit elkaar waren. In een interview met Glamour noemt ze hun relatiebreuk nu een echte openbaring. “Ik was verloofd met een man en het werkte gewoon niet. Voor mij was dit echt een groot signaal”, aldus Demi.

Later maakte de zangeres nog bekend dat ze een intieme relatie had met een vrouw die voor haar een stuk beter aanvoelde dan haar voorbije ervaringen met mannen. Alleen gaf Demi meteen toe dat ze het te vroeg vond om een definitieve uitspraak te doen over haar geaardheid. Zo wacht ze op het juiste moment om haar keuze met de wereld te delen. “Ik gebruik deze tijd om mezelf beter te leren kennen”, klinkt het nog.

Geen blad voor de mond

Al nam Demi Lovato tijdens haar interview wel geen blad voor de mond en vertelde ze openlijk over haar voorbije seksuele ervaringen. “Toen ik iets had met een meisje voelde het een stuk beter aan en ik vond het zelf ook veel leuker. Het voelde juist aan.” Over haar voorbije relaties met mannen had Lovato dan weer het volgende te zeggen: “Ik apprecieerde hun vriendschap meer dan de romantiek.”

Verder had de zangeres het in haar interview nog over de overdosis die haar bijna fataal werd. Zo maakte ze eerder al bekend dat ze nadien drie beroertes en een hartaanval kreeg. Nu vertelde ze dat ze haar demonen uit het verleden overwonnen heeft, maar dat ze niet 100 % nuchter is. “Ik wil proberen om een gezonde balans te zoeken”, verduidelijkt Demi in haar gesprek. Een beslissing waar haar team het redelijk moeilijk mee heeft, al blijven ze haar wel steunen. “Ze verdient de kans om deze beslissing zelf te maken.”

