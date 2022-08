Demi Lovato nam op 13-jarige leeftijd al zware pijnstillers: “Het was een manier om te ontsnappen”

CelebritiesDemi Lovato (30) heeft zich opnieuw van haar meest openhartige kant laten zien. In een aflevering van de ‘Call Her Daddy’-podcast heeft de zangeres het over haar drank- en drugsgebruik uit het verleden. “Ik begon met experimenteren toen ik twaalf of dertien jaar oud was.”

Bekijk ook: Demi Lovato doet schokkende onthullingen in documentaire.

Volgens de zangeres is haar drugsgebruik begonnen nadat ze betrokken raakte bij een auto-ongeval. “Nadien schreven de dokters mijn opiaten voor. Mijn moeder heeft er niet bij stilgestaan dat het misschien een goed idee was om deze zware pijnstillers te verstoppen van haar dertienjarige dochter. Op dat moment dronk ik ook al. Ik had te maken gekregen met enkele pestkoppen en voor mij was het manier geworden om te ontsnappen.”

Nieuwe liefde

Daarnaast ging de Amerikaanse zangeres ook dieper in op haar drankgebruik. De eerste keer dat ze in haar eentje alcohol consumeerde, was toen ze een biertje gestolen had uit de koelkast van haar pluspapa. In de komende jaren werd het drank- en drugsgebruik van Lovato alleen maar erger. Op 17-jarige leeftijd experimenteerde Demi bijvoorbeeld al met cocaïne. “Het was de eerste keer dat ik het geprobeerd had en ik vond het leuk, te leuk. Een jaar later liet ik me opnemen.”

Demi Lovato had het in de podcast wel nog over een iets vrolijker onderwerp: haar nieuwe liefde. “Het gaat heel goed”, aldus de zangeres. Daarnaast gaf Lovato ook nog mee wat voor haar belangrijk is in een relatie. “Ik wil gewoon kunnen lachen. Ik heb al met mensen gedatet die mooi of sexy waren…, maar het is belangrijk om naar de toekomst te kijken. We worden ouder. Ons uiterlijk kan veranderen. Je moet op zoek gaan naar iemand die je begrijpt en die je doet lachen.”

LEES OOK: