Demi Lovato lost nieuwe song over haar overdosis, maar geeft toe dat ze nog steeds drank en drugs gebruikt

CelebritiesDemi Lovato (28) getuigt in haar nieuwe documentaire ‘Dancing With The Devil’ openhartig over haar verslaving aan drank en drugs. Naar aanleiding van het programma liet ze vandaag ook een gelijknamig nummer los op de wereld. Het wordt het eerste nummer van haar nieuwe plaat: ‘The Art of Starting Over’.

“It’s just a little red wine, I’ll be fine”, zo zingt de voormalige Disney-ster over het gevaarlijke leugentje dat ze zichzelf vertelde toen ze bijna dagelijks dronken werd door rode wijn. In het verleden worstelde de zangeres met trauma, depressies en een eetstoornis. Om nog maar te zwijgen van haar vele verslavingen. “Ik maakte mezelf wijs dat ik ermee kon stoppen wanneer ik wilde”, vertelt ze in de documentaire. “Maar na een tijdje besefte zelfs ik dat ik fysiek afhankelijk was geworden van drugs. Je kan ‘zomaar eens een keertje heroïne proberen’. Dat is onmiddellijk verslavend na het eerste gebruik.”

In een interview met CBS gaf ze echter toe dat ze nog niet helemaal nuchter is. Ze beschrijft zichzelf als ‘California sober’, wat betekent dat ze af en toe nog een glaasje wijn drinkt en wat cannabis rookt. “Ja, ik gebruik met mate tot ik volledig kan afkicken. Ik voel me er echter niet comfortabel bij om mijn persoonlijke parameters voor mijn herstel met anderen te bespreken. Wat veilig is voor mij, is misschien niet veilig voor hen. Ik wil alleen met voorzichtigheid zeggen dat volledige onthouding niet voor iedereen de beste manier is om van een verslaving af te geraken.”

Critici zijn echter niet blij met die onthulling. Vooral fans die zelf een drugsprobleem hebben zijn kwaad. “Ik wilde je even laten weten dat je geen rolmodel bent voor mensen met een verslaving aan opiaten”, schrijft iemand op Twitter. “De term ‘California sober’ is een belediging voor mensen die écht clean zijn. Je hebt hersenschade opgelopen na je overdosis. Je kan geen auto meer rijden want je zicht is erdoor verslechterd, je kan minder goed horen, en toch drink je nog en gebruik je cannabis? Dat is triest.”

