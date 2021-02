Demi Lovato liep hersenbeschadiging op na zware overdosis: “Ik kreeg drie beroertes en een hartaanval”

CelebritiesZangeres Demi Lovato (28) heeft meer details onthuld over de overdosis die haar in 2018 bijna het leven kostte. “Ik had drie beroertes en kreeg een hartaanval”, vertelt ze in de trailer van haar nieuwe YouTube-documentaire ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’. “Daardoor mag ik ook niet meer autorijden.”

“Ik rijd geen auto meer omdat mijn zicht verslechterd is omdat ik een hersenbeschadiging heb opgelopen”, vertelt Demi aan E! News. “Daardoor kon ik ook heel lang niet goed meer lezen. Het was echt een enorme overwinning toen ik na een paar maanden voor het eerst een boek van begin tot eind kon uitlezen, iets wat voor mijn ziekenhuisopname geen enkel probleem was.” In de documentaire wordt door haar goede vriend, acteur Matthew Scott Montgomery, ook opgeworpen dat Lovato aan heroïne was begonnen. “Ik ben een grens overgegaan, die ik eerder nooit passeerde”, is het enige wat Demi daar zelf over zegt.

Afkickcentrum

Lovato kampte al als tiener met een alcohol- en drugsverslaving. Ze overwon de ziekte en was zes jaar sober, tot ze op 24 juli 2018 in allerijl vanuit haar huis in de Hollywood Hills werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het voormalige kindsterretje dat opgroeide met die andere jonge popgodinnen Selena Gomez en Miley Cyrus had een gevaarlijke cocktail van verslavende pijnstillers ingenomen die haar bijna het leven kostte. Van het ziekenhuis ging het recht naar een afkickcentrum om haar problemen met drankmisbruik, een eetstoornis en een bipolaire stoornis onder controle te krijgen. Lovato gaat in de documentaire geen enkel onderwerp meer uit de weg: “Mijn dokters gaven me nog vijf tot tien minuten voordat ik zou overlijden. Ik heb zoveel levens gehad. Ik ben als een kat, dit is mijn negende leven.”

Godsgeschenk

Hoewel de zangeres haar nieuwe beperkingen vervelend vindt, ziet ze het ook als een geschenk. “Het herinnert me er elke dag aan dat ik nooit meer terug wil naar die extreem donkere periode waarin ik me toen bevond. Alles is gebeurd met een reden, om mij een les te leren. Het was een ontzettend pijnlijke reis, maar ik heb het eindpunt gehaald. Ik word er nog weleens verdrietig van als ik terugdenk aan hoe ik me toen voelde. Maar ik heb nergens spijt van en zou hier niets aan willen veranderen. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.”

Eetstoornis

Eind vorig jaar vertelde Demi Lovato tijdens een interview met Ellen Degeneres ook voor het eerst openhartig over haar problemen met voeding. “Jarenlang was ik obsessief bezig met wat ik at”, bekende ze. “Ik had boulimie en zocht lange tijd niet naar de hulp die ik nodig had.” Maar toen ze eindelijk aan de beterhand was, maakte de buitenwereld het haar moeilijk. “Mijn voormalige team controleerde alles wat ik at”, legde ze uit. “Wanneer ik in een hotel sliep, haalden ze de telefoon er weg zodat ik geen roomservice kon bestellen. Als er een schaal met fruit stond, werd ook die weggehaald, omdat dat extra suikers waren. We hebben het dus niet over brownies en snoep, maar over fruit! Ze zorgden er zelfs jarenlang voor dat ik geen verjaardagstaart kreeg. Wat ik kreeg was een ‘watermeloentaart’, wat eigenlijk niet meer was dan een watermeloen versneden in de vorm van een taart. Dat gaf me het gevoel dat ik dik was, dus ik had een heel slecht zelfbeeld.”

De eerste twee afleveringen van ‘Demi Lovato: Dancing With The Devil’ zijn op 23 maart te zien op YouTube.

