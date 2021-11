Demi Lovato lanceert eigen seksspeeltje: “We verdienen allemaal een orgasme”

Celebrities “Kirk Douglas randde 17-jarige filmster Natalie Wood aan”

De in 2020 overleden filmster Kirk Douglas heeft jaren geleden actrice Natalie Woods aangerand. Dat schrijft haar zus Lana in ieder geval in haar nieuwe biografie, ‘Little Sister’, die op 9 november verschijnt. Associated Press kon al enkele hoofdstukken inkijken, en botste daar op de anekdote over Douglas.

5 november