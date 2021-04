Demi Lovato herbeleeft overdosis in nieuwe videoclip ‘Dancing with the Devil’

CelebritiesIn haar documentaire ‘Dancing with the Devil’ vertelde Demi Lovato (28) al openhartig over haar overdosis uit 2018, maar voor de videoclip van het gelijknamige nummer brengt ze de traumatische ervaring uit haar verleden wel erg gedetailleerd in beeld.

In de videoclip, die vrijdagochtend in première ging, wordt de overdosis die Demi Lovato bijna fataal werd uitvoerig in beeld gebracht. In de clip krijgen we bijvoorbeeld te zien hoe Demi zwaar aan het drinken is. Op een gegeven moment ligt ze bovendien bewusteloos in het ziekenhuis terwijl er drie vrouwen rond haar bed staan. Wie de vrouwen precies zijn, werd niet bevestigd, maar vermoedelijk moeten de drie personages haar moeder Dianna De La Garza en haar twee zussen Dallas en Madison vertegenwoordigen.

Opvallende details

Tussen de verschillende scènes door krijgen we verder een reeks opvallende details te zien. Het haar en de make-up van de zangeres ziet er bijvoorbeeld net zo uit als twee jaar geleden. Ook het groene jasje dat ze in de clip draagt, lijkt als twee druppels water op het kledingstuk dat ze op de avond van haar overdosis aan had.

De ‘Dancing with the Devil’-videoclip wordt alvast omschreven als een waargebeurd verhaal. In de clip komen er namelijk ook een aantal momenten uit de gelijknamige documentaire aan bod. Op een gegeven moment krijgen we onder meer te zien hoe haar dealer haar voor dood heeft achtergelaten en hoe haar assistente haar de volgende ochtend gevonden heeft. “Haar hele lichaam was blauw geworden. Ik dacht echt dat ze dood was”, vertelde haar voormalige assistente Jordan Jackson in de docu.

