Demi Lovato getuigt over overdosis in nieuwe YouTube-docu: “De donkerste dag van mijn leven”

Celebrities ‘Riverdale’-ster Lili Reinhart kon door pandemie geen afscheid nemen van haar grootvader: “Had ik hem nog maar één keer kunnen zien”

12 januari ‘Riverdale’-ster Lili Reinhart (24) moest afscheid nemen van haar grootvader, zo maakte ze bekend via Instagram. Vanwege de coronapandemie was ze echter niet in staat om afscheid te nemen.