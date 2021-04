Demi Lovato geeft toe dat ze niet bipolair is: “Ik moest gewoon volwassen worden”

Voorzorgsmaatregelen

Verder vertelt Demi in de docu nog over enkele gebeurtenissen uit het verleden. Toen ze achttien jaar was, vertelden dokters haar dat ze bipolair was. Nu geeft ze schoorvoetend toe dat ze toen de verkeerde diagnose gekregen heeft. “Ik heb van meerdere artsen gehoord dat ik niet bipolair ben. Ik heb mij op mijn achttiende op verschillende manieren misdragen, maar dit had er dus niets mee te maken. Ik moest gewoon volwassen worden.” De zangeres kondigde destijds aan dat ze bipolair was nadat ze een danser een mep verkocht zou hebben op tournee. Nu geeft de zangeres dus eerlijk toe dat er andere oorzaken waren voor haar buitensporige gedrag van toen.

Mislukte relatie

Wat nog aan bod komt in de laatste aflevering van ‘Dancing with the Devil’ is de relatie met haar ex-verloofde Max Ehrich. Toen de opnames van de documentaire begonnen, waren de twee nog volop aan het daten. Wanneer ze nu terugblikt op hun romance weet de zangeres dat het de juiste beslissing was om hun verloving te verbreken. “Op een gegeven moment had ik door dat ik de persoon met wie ik verloofd was niet echt kende”, aldus Demi. Toch had de relatiebreuk voornamelijk positieve gevolgen voor de zangeres. Ze heeft ondertussen de tijd genomen om eens goed na te denken over haar seksualiteit en ze identificeert zichzelf nu als panseksueel.