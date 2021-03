Demi Lovato doet schokkende onthullingen in documentaire: “Verkracht door drugsdealer die me voor dood achterliet”

CelebritiesDe Amerikaanse zangeres Demi Lovato (28) heeft moeilijke jaren achter de rug. Ze worstelde met een eetstoornis, een zware depressie en verslaving. In juli 2018 bereikte ze haar breekpunt: na een overdosis werd ze opgenomen in het ziekenhuis, vechtend voor haar leven. In de documentaire ‘Dancing With The Devil’ vertelt Demi voor het eerst haar kant van het verhaal. “Ik wil dat mensen weten wat me écht is overkomen, want het is een mirakel dat ik hier nog zit. Ik ben mijn hele leven misbruikt.”