Demi Lovato blikt terug op de opnames van haar documentaire: “Het is nooit makkelijk om over je trauma’s uit het verleden te praten”

Een trauma meemaken is nooit makkelijk, maar het herbeleven is vaak nog een stuk moeilijker. Iets wat Demi Lovato alvast kan bevestigen, want in haar documentaire ‘Dancing With The Devil’ vertelt ze openlijk over de traumatische gebeurtenissen uit haar verleden. “Het is nooit makkelijk om over trauma’s te praten, maar mijn muziek is mijn redding geweest”, aldus Demi in een interview met Lorraine.