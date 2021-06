Debuutroman Quentin Tarantino na 1 dag al bovenaan bestellerlijst Amazon

In ‘Once Upon a Time in Hollywood: A Novel’ - 400 pagina’s lang - gaat Quentin Tarantino dieper in op het verhaal van zijn gelijknamige film uit 2019. Zo krijgen we bijvoorbeeld meer informatie over stuntman Cliff Booth - in de film gespeeld door Brad Pitt - en komen we te weten of hij nu wel of niet zijn echtgenote vermoord heeft. Het lijkt erop dat heel wat mensen zaten te wachten op het verhaal, want het boek is op 1 dag tijd al naar de eerste plek in de bestsellerlijst van Amazon gestegen.