Dealer die rapper Mac Miller voorzag van fatale pillen veroordeeld tot bijna elf jaar cel

Een drugdealer die rapper Mac Miller kort voor diens overlijden aan een overdosis voorzag van pillen, is veroordeeld tot een celstraf van bijna elf jaar. De man had vorig jaar schuldig gepleit aan het overhandigen van vervalste medicijnen met de zeer zware pijnstillende stof fentanyl. Hij werd maandag veroordeeld tot 131 maanden cel, meldt het parket van Los Angeles.

De 26-jarige Mac Miller, echte naam Malcolm McCormick, werd in 2018 dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Uit de autopsie was gebleken dat hij was overleden aan een accidentele overdosis van drugs, medicijnen en alcohol. Enkele dagen voor zijn dood had hij van een dealer pijnstillers vermengd met fentanyl gekocht. De ex-vriend van Ariana Grande was onder meer bekend van de nummers ‘Weekend’ en ‘Cinderella’.

De veroordeling van maandag is de eerste in de zaak, waarbij in totaal drie dealers en tussenpersonen betrokken zijn.

Tussenpersoon

De man zei volgens Rolling Stone dat hij maar een tussenpersoon was en niet op de hoogte was dat de pillen die hij aan een andere dealer gaf vermengd waren met fentanyl. Hij wist naar eigen zeggen ook niet dat de pillen die hij had doorgespeeld geleid hadden tot Millers dood.

Fentanyl is een synthetische opioïde die 50 keer sterker is dan heroïne. Het is een van de aanleidingen van de opioïdencrisis in de VS, die jaarlijks aan tienduizenden mensen het leven kost.