De vreemde eetgewoontes van Elvis: “Hij at zes maanden lang hetzelfde en verbood vis op zijn landgoed”

CelebritiesElvis Presley had heel vreemde eetgewoontes. Dat onthulde Angie Marchese, de huidige verantwoordelijke en archiefbeheerder van Presleys landgoed tijdens een virtuele rondleiding. Zo kon hij de geur van vis niet verdragen en verbood het dan ook op zijn domein. Ook was Elvis een gewoontedier als het om etenstijd ging en at vaak zes maanden lang hetzelfde.

Elvis Presley overleed op 42-jarige leeftijd. De legendarische zanger woonde van 1957 tot aan zijn dood in 1977 in Graceland in Memphis. Zijn landgoed is nog steeds te bezichtigen, maar door de coronapandemie worden bezoeken enkel digitaal gegeven. In zo een virtuele rondleiding aan The Express, vertelde Angie Marchese onlangs enkele leuke details over de gewoontes van De King.

Gehaktbrood met aardappelpuree

De maaltijd waaraan Elvis verslaafd raakte was gehaktboord met aardappelpuree. Volgens zijn ex-vrouw Priscilla Presley hield hij zoveel van het gerecht dat hij het zes maanden lang elke dag at voor het avondeten. “Elvis hield van traditioneel Zuiders eten. Alles wat hij als kind at, waren zijn favorieten. Behalve vis, want hij hield niet van die geur in huis. Hij verbood het zelf op zijn landgoed.” Het gebeurde volgens Marchese heel vaak dat Elvis verslaafd geraakte aan een bepaald gerecht dat hij het tot het vervelende toe wou eten. Zo was hij ook verzot op boterhammen met spek en mosterd, gebakken pindakaas, biefstuk en erwten. Ook de zelfgemaakte chocoladetaart, een recept van zijn mama, at hij zo vaak dat mogelijk was.

Angie verklapte ook dat wanneer er geen virtuele rondleidingen zijn, Lisa Marie (53), de dochter van Elvis, nog steeds langs komt om te genieten van een maaltijd in Graceland. “Lisa is nog steeds de eigenaar van het huis en de grond. Het is van haar en van haar familie. Ze komen regelmatig langs om tijd door te brengen in het landhuis.”

