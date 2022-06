De vorige zaak is nog maar net afgehandeld: Rob Kardashian klaagt Blac Chyna aan

Carrière gefnuikt

Het is niet de eerste keer dat het voormalige koppel in de clinch ligt voor de rechter. Begin mei verloor Chyna nog een rechtszaak waarin ze de Kardashian-clan had aangeklaagd. Ze sleepte de familie van haar ex-verloofde voor de rechter omdat die haar televisiecarrière zouden hebben kapotgemaakt. De influencer was in 2016 samen met Rob te zien in realityshow ‘Rob & Chyna’, een spinoff van ‘Keeping Up With The Kardashians’. Daarvan zou volgens Chyna een tweede seizoen komen, maar de Kardashians zouden daar na haar breuk met Rob een stokje voor hebben gestoken. De rechter oordeelde echter dat dat onvoldoende bewezen was. Chyna zou wel nog in beroep gaan.