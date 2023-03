De volgende stap in hun relatie: Cher (76) en haar vriend Alexander Edwards (37) ontmoeten elkaars kinderen

Alexander deelt zijn driejarige zoon Slash Electric met zijn ex-vriendin Amber Rose, terwijl Cher de moeder is van Chaz Bono en Elijah Blue Allman. Cher kreeg Chaz met haar overleden ex-man Sonny Bono en Elijah met haar tweede overleden ex-man Gregg Allman. In een nieuw interview met ‘The Mirror’ zei Alexander: “Chaz en Elijah zijn mijn jongens.” Er werd hem ook gevraagd of Cher een goede stiefmoeder voor zijn zoon is, waarop hij antwoordde: “Ze is geweldig.”