De verloofde van Mick Jagger doet boekje open over de balletwereld: “Twee weken na de bevalling stond ik weer te repeteren”

Seann William Scott kreeg amper 8.000 dollar voor Stif­fler-rol in 'American Pie'

In 1999 kwam de eerste ‘American Pie’-film in de bioscoop. De hilarische sekskomedie was een instant succes bij tieners en adolescenten, maar vooral het spraakmakende personage Stiffler (gespeeld door Seann William Scottt) viel in de smaak. Seann William Scott onthulde nu hoeveel hij kreeg voor die eerste film in de beruchte franchise.