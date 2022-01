De verboden liefde van ‘Spider-Man’-koppel Tom Holland en Zendaya: “Bij hun voorgangers liep het slecht af”

‘Spider-Man’ scheert weer hoge toppen. De nieuwe film ‘No Way Home’ scoorde in het openingsweekend boven verwachting. De Marvel-prent haalde wereldwijd bijna 522 miljoen euro op. Alleen ‘Avengers: Endgame’ (1 miljard euro) en ‘Avengers: Infinity War’ (568 miljoen euro) deden ooit beter. Centrale figuur in dat succes is de jonge Brit Tom Holland. In 2015 kaapte hij voor de neus van duizenden andere jonge acteurs de rol van Peter Parker/Spider-Man weg. Sindsdien kroop hij al zes keer in het spinnenpak – driemaal in een bijrol, driemaal als centrale figuur. “Ik ken niemand die zo hard werkt als Tom”, vertelde ‘Spider-Man’-producente Amy Pascal onlangs nog over haar poulain.