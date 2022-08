De ultieme verrassingsact? Johnny Depp maakt wellicht z’n opwachting op de MTV VMA’s

Celebrities “Luttele uren voor zijn dood prikten we een datum voor ons huwelijk”: dit waren de laatste dagen van Elvis Presley

‘You were always on my mind’, zong Elvis Presley. Exact vijfenveertig jaar na zijn overlijden - hij was amper 42 - is The King nog steeds on the mind van miljoenen fans, een cultuuricoon zonder weerga. Maar zo zeemzoet als die klassieker, zo bitter was het einde van de ooit zo slanke en vitale jongeman, die jarenlang talloze meisjesharten sneller had doen slaan. Een verslag van zijn laatste dagen, waarin hij kampte met obesitas, een manische depressie en verslavingen. “Hij redeneerde dat er geen probleem is, zolang je je spul niet bij een straatdealer moet halen.”

16 augustus