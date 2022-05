De turbulente relaties van Jean-Paul Belmondo: “Hij werd steeds bezitteriger”

CelebritiesJean-Paul Belmondo had niet alleen een hart voor films, hij had er ook een voor vrouwen. De Franse acteur leidt een vurig liefdesleven met vooral actrices in de hoofdrol. Als hij in 2011 de ere-Gouden Palm van het festival van Cannes krijgt uitgereikt, wandelt de Belgische Barbara Gandolfi met hem mee over de rode loper. Het is Belmondo’s laatste liefde in een lange rij onvergetelijke relaties. Een overzicht van een uiterst turbulent amoureus parcours. “Ik ben altijd gefascineerd geweest door vrouwen, maar ze begrijpen? Dat heb ik nooit gedaan.”