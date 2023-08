“De toekomst zal er heel anders uitzien”: cryptisch bericht van gitarist Rammstein doet speculeren over het lot van de band

Maar de fans lijken als één man achter hun idolen te blijven staan. “Je maakt ons bang, Richard", klinkt het bijvoorbeeld in de commentaren bij het bericht van de gitarist. Of: “Dat klinkt niet goed.” Een andere fan schrijft dan weer: “We respecteren de tijd die jullie nodig hebben om uit te rusten, we houden erg veel van jullie. We zullen altijd op jullie blijven wachten en van jullie houden.”

Geen reden voor paniek

Maar volgens ‘Bild’ is er geen reden voor paniek. Ingewijden vertellen aan de Duitse krant dat er in plaats van een pauze een nieuwe wereldtournee op de planning zou staan. Daar zou in februari of maart van dit jaar al over gesproken zijn binnen de band - lang voor de beschuldigingen tegen frontman Till Lindemann naar buiten kwamen. Het succes van de huidige tournee - er zakten zo’n 1,5 miljoen fans af naar de 30 concerten op de kalender - zou de bandleden gesterkt hebben in hun idee dat een nieuwe wereldtournee wel degelijk welkom was. Omdat ook de verkoop van merchandise gestegen is en verschillende van hun albums tijdens de huidige tour opnieuw in de hitlijsten belandden, lijkt een nieuwe tournee dus steeds meer realiteit.