De tienerster die na haar 50ste de ultieme femme fatale werd: vijfde huwelijk van Joan Collins bleek dan toch het goede

CelebritiesIn de showbizz geen gebrek aan kleurrijke figuren. In deze nieuwe reeks nemen wij u mee op een nostalgische trip, op zoek naar de sterren die zich in ons collectieve geheugen hebben genesteld. Hoe raakten ze aan de top? En hoe is het nu met hen? Deze week: het bijzondere levensverhaal van Joan Collins (89).