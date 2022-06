De originele Sugababes gaan weer op tournee in het VK: “We hebben gevochten om onze naam terug te krijgen”

Celebrities Justin Timberlake zegt sorry voor ‘houterige dansmoves’: “Ik heb een lang gesprek gehad met mijn voeten”

Justin Timberlake (41) ging afgelopen weekend viraal met zijn ‘foute dansmoves’. Tijdens zijn optreden op het Something in the Water-festival in Washington D.C. deed hij de ‘Beat Ya Feet’-dans, maar daar kwam veel commentaar op. Op zijn Instagrampagina heeft de zanger sorry gezegd voor de virale video: “Ik heb een lang en individueel gesprek gehad met mijn voeten. Ze mogen me dit nooit meer aandoen”, grapt Timberlake.

23 juni