De ongemakkelijke foto’s waar Mila Kunis hem mee uitlacht: waarom Ashton Kutcher zo koel deed tegen Reese Witherspoon

TV “We moesten ervoor zorgen dat ze labiel en gestoord overkwam”: waarom Dr. Phil écht stopt met zijn show

Phil McGraw (72) stopt na 21 seizoenen met zijn dagelijkse talkshow ‘Dr. Phil’. De laatste aflevering van het programma zal in het voorjaar worden uitgezonden. De show, waarin McGraw als psycholoog in gesprek gaat met zijn gasten, was in 2002 voor het eerst te zien. Maar de laatste jaren werd Dr. Phil er vooral van beschuldigd de meest kwetsbaren uit te buiten en jongeren in handen van misbruikers te drijven. “We kregen specifieke instructies: ‘Zorg ervoor dat ze haar medicatie niet neemt’”, zegt één van Phils werknemers. Het blijkt slechts één van vele gevallen te zijn waarop Dr. Phil zich tot schokkende handelswijzen liet verleiden.

3 februari