De nasleep van Britney’s trouw: zangeres ontslaat bodyguards en haalt uit naar haar broer

CELEBRITIESAfgelopen donderdag gaven Britney Spears (40) en haar geliefde Sam Asghari (28) elkaar het jawoord, in aanwezigheid van grote sterren als Selena Gomez, Madonna en Paris Hilton. Opvallend, want de meeste familieleden van Spears waren niet welkom op het sprookjeshuwelijk. Ook haar broer Bryan niet, blijkt uit een bericht op sociale media. Volgens TMZ heeft Spears trouwens ook haar team van bodyguards ontslagen, nadat ex Jason Alexander haar huwelijk wist binnen te dringen.

De grote afwezigen op het spectaculaire huwelijk van het koppel waren ongetwijfeld de familieleden van Spears. Maar wie kan haar ongelijk geven? Na 13 jaar onder de voogdij van haar vader, Jamie Spears, te leven en niet te kunnen beslissen over haar eigen doen en laten, lijkt het een logische stap om zich te distantiëren van haar familie. Toch liet de broer van de popster, Bryan Spears, uitschijnen dat hij er zelf voor heeft gekozen om niet te komen. De reden zou het schooloptreden van zijn dochter zijn. Bryans vriendin liet via sociale media weten: “Bryan had zo graag bij Britneys huwelijk willen zijn, maar als goede vader heeft hij ervoor gekozen om bij onze dochter te zijn. Wij wensen Britney en Sam alle geluk van de wereld toe.”

“Fuck you, Bryan”

Als tegenreactie haalde de 40-jarige popster uit naar haar broer via Instagram en beschuldigde ze hem van machtsmisbruik: “Je bent nooit welkom geweest op mijn huwelijk, dus waarom vind je het nodig om op sociale media dingen over mij te plaatsen? Denk je echt dat ik mijn broer erbij zou willen hebben, die me vier jaar lang heeft ontzegd een whisky-cola te drinken, terwijl ik allang voorbij de leeftijd van 21 jaar was? En dacht je dat we op mijn huwelijk zogenaamd de klassieke rollen van broer en zus gingen spelen, terwijl jij en mama altijd koffie en alcohol verborgen wanneer ik thuiskwam? Je weet dat je me op meerdere punten gekwetst hebt en dat mag je voelen ook.”

“Misschien schenk ik mezelf vanavond wel een lekkere Jack Daniels met cola in en zeg ik: fuck you, Bryan! Ik weet dat je mijn bloed bent, maar geen enkel familielid zou een ander dit aandoen, zoals jullie dat bij mij gedaan hebben”, ging Spears verder in de ondertussen verwijderde Instagrampost.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm De grote broer van Britney Spears, Bryan. © Photo News / Coleman-Rayner

Afkeer van alcohol

In diezelfde post liet de popster weten dat ze tijdens haar huwelijk, in haar villa in Thousand Oaks in Californië, geen druppel alcohol heeft aangeraakt. Ook niet tijdens het stevige feestje ‘s avonds. Dat komt omdat Britney onder de voogdij van haar vader jarenlang werd gedwongen om drugstesten af te leggen. “Ik kan niet veel drinken. De 13 jaar die ik heb moeten ondergaan onder de macht van mijn vader, moest ik drie keer per week een drugstest afleggen. En ik vind alcohol niet eens lekker.”

De zangeres mag dan wel al jaren (noodgedwongen) nuchter zijn, maar volgens haar blijven haar familieleden - in het bijzonder haar broer en vader - hevig drinken. “Ik hoorde dat mijn vader elke avond in een café zat en mijn broer dronk iedere dag een Jack Daniëls met cola. Bryan liet mij nooit een slok drinken, maar laat wel zijn vijfjarige dochter haar hand in de wijn van haar moeder steken. Zelfs wanneer ik van het podium kwam, voor de derde keer die week, en mijn voeten vreselijk veel pijn deden door mijn hakken, zei hij nog altijd nee.” De popster vergeleek het gedrag met de macht van haar vader: “Laten we erover praten. Liet je dat even krachtig voelen als mijn vader die me elke dag van mijn leven het gevoel gaf dat ik niks waard was?”

Wanneer ze eindelijk controle had over haar eigen doen en laten, kon Britney niet meer wachten om naar Las Vegas te gaan om haar eerste vodka met Sprite te drinken. Vroeger kon de zangeres het ene glas achter het andere achterover slaan, maar vandaag de dag is niks minder waar, want wanneer ze eindelijk haar vodka met Sprite kreeg, kon ze hem niet eens binnenhouden. “Mijn maag voelde als een baksteen”, legde Spears uit.

“Het is heel grappig wat mijn familie mij heeft aangedaan door me de hele tijd te laten testen op drugs, terwijl ik niet eens alcohol kan verdragen. Nee, ik ben niet cool…” De 40-jarige zangeres ging verder: “Ik wenste dat ik de rol kon spelen, die mijn ouders willen dat ik speel, als bad girl, maar eerlijk… Ik ben hier te oud voor.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Britney Spears en haar kersverse man Sam Asghari. © Jordan Strauss/Invision/AP

Nieuwe bodyguard na drama

De eerste ex-man van Britney, Jason Alexander, probeerde het landgoed van Spears binnen te dringen en toonde in een Instagram live hoe hij de ceremonie van het droomhuwelijk probeerde te verstoren. Hij riep dat Britney zijn eerste en enige vrouw is, en dat hij haar moest tegenhouden, waarna de politie ingreep en hem arresteerde. De bizarre actie van Alexander resulteerde in een straatverbod, waardoor hij onder geen geding contact mag zoeken met de 40-jarige zangeres. En zolang zijn borg van maar liefst 95.000 euro, niet betaald wordt, krijgt hij daar ook de kans niet toe. De ex-man van Britney blijft voorlopig in hechtenis zitten.

Volgens TMZ zou de popster onmiddellijk na het incident haar bodyguards ontslagen hebben. Ondertussen zou ze een nieuw team hebben aangeworven zodat zij, haar kersverse man en haar twee zonen, Sean en Jayden, veilig zijn en blijven.

LEES OOK