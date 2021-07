De meest gehate vrouw op het internet heet Gabbie Hanna

Influencer zet vakantie op Bali in scène maar is eigenlijk in ... IKEA

16 februari Hoewel de meesten onder ons wel weten dat we niet alles moeten geloven wat we zien op sociale media, slaagde YouTuber Natalia Taylor er tóch in haar volgers op het verkeerde been te zetten. Want was ze op vakantie in Bali, of gewoon in de IKEA om de hoek?