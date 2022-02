De man met negen levens: privévliegtuig Elton John komt in de problemen, piloot kan pas na drie pogingen landen

Celebrities Vijftien buitenech­te­lij­ke kinderen en beste vriend gelyncht: het échte verhaal van King Richard, de vader van Venus en Serena

In ‘King Richard’ speelt Will Smith (53) de vader van tennisiconen Venus (41) en Serena Williams (40). Hoewel er Oscars lonken, neemt de film een loopje met de werkelijkheid. Het échte verhaal van Richard Williams (80)? Hij stal, vocht en maakte meer dan 20 kinderen, maar keek enkel om naar z’n twee -dochters, die hij al vóór hun geboorte begon te boetseren tot kampioenen. Maar zelf had hij ook geen makkelijke jeugd. “Leden van de Ku Klux Klan sloegen een spoorwegnagel in zijn been.”

