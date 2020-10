De liefde is alweer op: Brad Pitt en Duitse Nicole Poturalski na drie maanden uit elkaar

CelebritiesDe passionele romance die Brad Pitt (56) beleefde met het 27-jarige Duitse model Nicole Poturalski is alweer voorbij. Het koppel, dat in augustus voor het eerst samen gezien werd, zou zelfs al een poosje uit elkaar zijn, meldt Page Six.

“Het was sowieso geen serieuze relatie, ze hadden het gewoon heel leuk samen,” aldus een bron. Brad zou Nicole meegenomen hebben naar het Franse chateau dat hij nog steeds deelt met zijn ex-vrouw Angelina Jolie. Opvallend detail was dat Nicole getrouwd is met restauranteigenaar Roland Mary, met wie ze een open huwelijk heeft. Volgens insiders had hij geen enkel probleem met het feit dat zijn vrouw ‘iets’ met Pitt had.

Er werd ook getwijfeld aan de intenties van Nicole. Het is immers geen publiek geheim dat, wie in de schijnwerpers komt te staan als de nieuwe vlam van Brad Pitt, een storm aan berichten, meningen, geruchten en roddels wacht. Dat was ook voor de 27-jarige Duitse Nicole niet anders: omdat Brad nog met geen woord had gerept over Poturalski, dachten sommigen dat het om niet meer ging dan een georkestreerde publiciteitsstunt.

De twee werden deze zomer voor het eerst samen gesignaleerd.

Voordelen

Hun relatie zou dan ook vooral veel voordeel hebben opgeleverd: “Verbonden zijn met Brad is nu al een enorme boost voor haar carrière geweest. Nicole zou ook graag een acteercarrière op gang trekken, dus Brad zou veel deuren kunnen openen. Maar we zijn bang dat hij zichzelf belachelijk zal maken”, klonk het begin deze maand nog in zijn omgeving. Vooral Jane en Bill Pitt, Brad z’n conservatieve ouders, waren volgens Amerikaanse media niet blij dat hun zoon gelinkt werd aan een vrouw die nog getrouwd was. Ze zouden bovendien gevreesd hebben voor de gevolgen die Nicole kon hebben op de nu al aartsmoeilijke en pijnlijke scheiding tussen Brad Pitt en Angelina Jolie (45).

Volgens Poturalski zelf was er evenwel geen vuiltje aan de lucht. Ze trok naar Instagram om er de geruchten de kop in te drukken. “Wij haten niemand. Wij houden van anderen. Wij steunen. We lachen. Het leven is mooi”, liet ze daar optekenen. Maar nu, nog geen vier weken later, is het lachen hen dus al vergaan.

