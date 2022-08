“De kankerdiagnose kwam op dezelfde dag dat mijn vader stierf”: memoires van Olivia Newton-John onthullen hartverscheurende details

In datzelfde boek onthulde de zangeres ook hoe haar dochter Chloe Lattanzi (36) ontdekte dat ze kanker had. In eerste instantie wilde ze haar diagnose zo lang mogelijk verbergen, want Chloe verloor als klein meisje al haar beste vriendin aan de ziekte. Ondanks dat Olivia haar diagnose publiekelijk maakte, wist haar dochter van niets. Zij was tenslotte nog maar zes jaar oud. Toch kwam Chloe het nieuws te weten via haar klasgenoten. “Toen ik Chloe van school ophaalde, huilde ze”, zei Olivia daarover. “Mama, mama! Eén van mijn vrienden zei dat je kanker hebt. Is het waar?’ Ik hield haar vast, vertelde haar dat het waar was, maar dat ik nu beter was en de kanker weg was.” Dat laatste was een leugentje om bestwil, maar de zangeres geloofde dat het de oorzaak was van latere vertrouwensproblemen.