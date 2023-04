De grootste sterren in de gekste pakken: ook deze celebs waagden zich aan ‘The Masked Singer’

CelebritiesElke vrijdagavond zitten we massaal op het puntje van onze stoel tijdens de ontmaskering in het VTM-programma ‘ The Masked Singer ’. En vaak zijn het verrassende namen die achter die maskers schuilgaan. Maar dat is nog niets vergeleken met de internationale sterren die aan de buitenlandse versies van deze populaire tv-show deelnamen. Van Ryan Reynolds tot Kelly Osbourne: ook deze internationale celebrity’s gingen de uitdaging al aan. “Je kan niet zien, niet ademen, niet horen, niet denken. Er zat geen zuurstof in, ik raakte in paniek. Het was de ergste ervaring uit mijn leven.”

Melanie ‘Zeepaardje/Kwal’ Brown (Verenigd Koninkrijk/Spanje, 2021): moeilijk geheim

Mel B (47) is tot nu toe de enige Spice Girl die het zag zitten om in een pak te kruipen voor ‘The Masked Singer’. Meer zelfs: Scary Spice nam in 2021 twee keer deel aan de tv-show. In het Verenigd Koninkrijk ging ze schuil achter het masker van Zeepaardje, in Spanje was ze de Kwal. Daar bracht Melanie zelfs de hit ‘Spice Up Your Life’ van de populaire meidengroep. “Eerst wilde ik niet deelnemen, maar toen ik enkele afleveringen zag, vond ik het zo vermakelijk.” Alleen met de geheimhouding had ze het moeilijk. “Ik kan heel moeilijk een geheim bewaren, maar ik heb het aan niemand verteld. Zelfs niet aan mijn kinderen en mijn moeder.”

Ryan ‘Eenhoorn’ Reynolds (Zuid-Korea, 2018): traumatische ervaring

Ryan Reynolds (46) nam deel aan ‘The Masked Singer’ in Zuid-Korea, waar het tv-format destijds bedacht werd. Nog nooit had daar een westerling deelgenomen aan de populaire show, dus de verrassing was heel groot dat de Amerikaanse acteur in het pak van Eenhoorn zat. “Ik was in Zuid-Korea om promo te voeren voor ‘Deadpool 2' en vroeg op een bepaald moment: “Wat is het vreemdste dat we kunnen doen?’”, vertelde Ryan aan ‘People’. “Dat was toen ‘The Masked Singer’, nog voor het naar Amerika kwam. Ik zei meteen: ‘We doen het.’ Maar toen ik in die studio was, dacht ik alleen maar: waarom heb ik me aangemeld? Dit is echt verschrikkelijk! Ja, het was een traumatische ervaring.” Ryan zong enkele stevige rocknummers, maar ook ‘Tomorrow’ uit de musical ‘Annie’.

Kelly ‘Lieveheersbeestje’ Osbourne (VS, 2019): zwijgen tegen papa

Door een vals zuiders accent zette Kelly Osbourne (38) de kijkers op het verkeerde been, maar na zeven afleveringen werd de televisiepersoonlijkheid toch ontmaskerd als Lieveheersbeestje. “Ik wilde eigenlijk al deelnemen aan het eerste seizoen van ‘The Masked Singer’, maar dat viel samen met mijn eerste jaar van nuchterheid na mijn alcoholverslaving en ik was er nog niet klaar voor”, zei Kelly aan ‘Entertainment Weekly’. “Bovendien had ik ook al lang niet meer gezongen, dus de zenuwen gierden door mijn lijf.” En ze moest ook heel de tijd de lippen stijf op elkaar houden. Zelfs tegen haar vader, Ozzy Osbourne. “Papa is een echte roddeltante, hij zou het tegen iedereen vertellen omdat hij apetrots is op zijn dochter. Ja, hij schept graag op.”

La Toya ‘Alien’ Jackson (VS, 2019): vooroordelen ontkrachten

La Toya Jackson (66), de oudere zus van wijlen popster Michael Jackson, hield zich schuil achter het masker van Alien. “Ik deed mee omdat mensen altijd vooroordelen hebben over mij, omdat ik bij een bepaalde familie hoor”, zei ze na haar ontmaskering. “Ik wilde aantonen dat niet alleen mijn bekendheid voor mijn carrière heeft gezorgd, en gewoon zien hoe ver ik zou komen met enkel mijn stem. Anonimiteit hebben wij namelijk al lang niet meer gekend! En het was fijn om nog eens onherkenbaar te zijn.”

Tori ‘Eenhoorn/Poedel/Kat’ Spelling (VS, 2019 - Australië, 2022 - Frankrijk, 2022): goed voor het zelfvertrouwen

De grootste bekende fan van ‘The Masked Singer’ is zonder twijfel Tori Spelling (49). Eerst kroop de ‘Beverly Hills 90210'-actrice in het pak van Eenhoorn in Amerika, nadien dat van roze Poedel in Australië en in Frankrijk stond ze op het podium als Kat. “Meedoen aan ‘The Masked Singer’ in Frankrijk was een te gekke ervaring. Zingen voor een publiek was mijn grootste angst, maar dankzij deze tv-show kreeg ik opnieuw het zelfvertrouwen om op een podium te staan.”

William ‘Ridder’ Shatner (VS, 2022): geen zuurstof en paniekaanvallen

“Meedoen aan ‘The Masked Singer’ was veel heftiger dan mijn reis naar de ruimte”, vertelde de 92-jarige ‘Star Trek-’acteur William Shatner aan ‘Entertainment Weekly’. Hij zat in het pak van Ridder, op een gouden gans. “Het zag er stoer uit, maar het was vreselijk om te dragen. Je kan niet zien, niet ademen, niet horen, niet denken… Er zat geen zuurstof in, ik raakte in paniek. Het was de ergste ervaring uit mijn leven. Het enige positieve was dat ik door die tv-show mooie promo heb kunnen maken voor mijn nieuwe projecten.”

Dick ‘Kabouter’ Van Dyke (VS, 2023): nooit te oud

De meest legendarische en geliefde ontmaskering in de geschiedenis van ‘The Masked ­Singer’ kwam van Dick Van Dycke. De 97-jarige (!) Hollywoodlegende, bij ons vooral bekend van de film ‘Mary Poppins’, zat in het pak van Kabouter. “Dit is het vreemdste wat ik ooit gedaan heb in mijn carrière”, zei de Amerikaanse acteur aan ‘Entertainment Weekly’. “Ik was er zo zeker van dat niemand ooit zou raden dat ik het was. Iemand van 97 jaar verwacht je niet in zo’n show. Dus ik wist dat ik ze voor de gek zou houden. Ze waren zo verbaasd. Ik stapte eruit en ieders mond viel open. Ik denk dat sommige mensen dachten dat ik dood was.”

Kirstie ‘Baby Mammoet’ Alley (VS, 2022): haar laatste rol

Vorig jaar stierf Kirstie Alley op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker, maar enkele maanden voordien was de ‘Cheers’-actrice nog te zien in ‘The Masked Singer’ als Baby Mammoet. “Tien jaar geleden besefte ik dat ik mijn carrière moest blijven combineren met niet-alledaagse uitdagingen, want anders zou het heel saai worden, en ‘The Masked Singer’ paste perfect in dat ­plaatje”, vertelde Kirstie na haar ontmaskering. “Maar ik ben blij dat ik dit kostuum nooit meer moet aantrekken.”

