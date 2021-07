De grootste mysteries van Hollywood (deel 3): wie vermoordde de Black Dahlia?

CelebritiesNooit opgeloste verdwijningen, sinistere communes en bizarre moorden: Hollywood is een vat vol geheimen. Deze zomer duikt HLN in de meest opvallende mysteries van het land van glitter en glamour. Deze week: de onopgeloste moord op Elizabeth Short - aka de Black Dahlia. Was haar overlijden het gevolg van een ruzie met een man die banden had met de maffia of was de moordenaar een eenzame dokter die de dood van zijn kind wilde wreken?