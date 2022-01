De ex van Trump en een controversiële Olympiër: dit zijn de opvallendste deelnemers aan ‘Dancing with the stars’

CelebritiesPrinses Delphine haalde alle krantenkoppen wanneer bekend raakte dat ze een van de deelnemers in ‘Dancing with the stars’ is. Het land stond even in rep en roer, maar op zich is een merkwaardige deelneemster in het programma niets nieuws. In de Amerikaanse versie maakten al heel wat opvallende kandidaten hun opwachting, wat al voor meer omstreden taferelen zorgde dan een prinses met dansschoenen. Zo werd het podium al bestormd door demonstranten of vertelde een van de danspartners dat ze liever haar polsen oversneed, dan nog eens te moeten dansen. “De show is eigenlijk te vergelijken met ‘The hunger games’.”

De controversiële Olympiër

In 2015 ruilde de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte z’n Speedo in voor een maatpak en nam hij deel aan de dansshow. Dat verliep niet zonder commotie, want de winnaar van twaalf Olympische medailles kwam in opspraak na de Spelen van 2016 in Rio. Lochte en zijn ploegmakkers van de Amerikaanse 4x200m-ploeg behaalden goud en beweerden na afloop van een avondje stappen dat ze overvallen waren door valse politieagenten toen ze met een taxi terugkeerden naar het Olympisch dorp. Uit camerabeelden bleek echter niet alleen dat de overval verzonnen was, maar dat de Amerikanen zelf een toilet in het tankstation hadden vernield.

Z’n dronken escapades leverden de topzwemmer een schorsing van tien maanden op. Z’n deelname aan ‘Dancing with the Stars’ moest daarna z’n imago helpen oppoetsten. Enkele demonstranten pikten dat niet en bestormden het podium tijdens z’n optreden en probeerden hem aan te vallen. Twee mannen werden opgepakt en de show moest extra beveiliging inschakelen na het incident.

De wannabe first lady

“Let’s make dancing great again”, moet ze gedacht hebben. Tijdens de presidentiële campagne van Donald Trump etaleerde z’n ex-vrouw Marla Maples (58) haar beste danspasjes. En uiteraard was er veel aandacht voor haar huwelijk met Trump. Zo kwam hun dochter Tiffany in een van de afleveringen supporteren. De actrice en presentatrice had een affaire met Trump toen hij nog getrouwd was met z’n eerste vrouw Ivana. Nadat dat huwelijk op de klippen liep, gaven Maples en de voormalige president elkaar het ja-woord in 1993.

Ondanks dat de actrice er prat op ging dat ze “de beste seks ooit” had met Trump, was het sprookje zes jaar later voorbij. Eerder waren al geruchten opgedoken dat Maples wel bijzonder close was met Spencer Wagner, de lijfwacht van Trump. Zo zouden de twee eens betrapt zijn door een politieagent op het strand. Niet veel later kreeg Wagner ook z'n C4 van Trump.

De moordlustige kat

Ook de aartsrivaal van ‘Tiger King’-ster Joe Exotic trok in 2020 haar danspakje aan. Hoewel Carole Baskin, de Amerikaanse dierenrechtenactivist, nog steeds beschuldigd wordt voor de moord op haar ex-man Don Lewis door Exotic, trok ze zich niet veel aan van de aantijgingen en gaf ze het beste van zichzelf. Al haar dansen waren - uiteraard - kat-gerelateerd. Zo droeg ze bijpassende outfits bij haar performances op ‘Eye of the tiger’, ‘What’s new pussycat?' en ‘Circle of life’.

Maar naast dansen in tijgerpakjes vertelde Baskin tijdens haar avontuur ook over de impact van ‘Tiger King’ op haar leven. Zo onthulde ze in tranen dat de leugens in de reeks haar kapotmaakten. “Het moeilijkste aan de wrede en onware weergave van mij in ‘Tiger King’, is om te zien hoe het mijn familie raakt”, zei de oprichter van Big Cat Rescue. “Stel je eens voor dat miljoenen mensen ervan overtuigd zijn dat je echtgenoot of moeder zoiets gruwelijks had gedaan, terwijl je wist dat het niet waar was. Hoe zou dat voor jou zijn...” En als dat allemaal nog niet bijzonder genoeg is, werd er tijdens het reclameblok een opsporingsbericht getoond waarin de familie van Lewis tips vroegen over de dood van Don.

De houterige realityster

‘Jon and Kate Plus 8'-ster Kate Gosselin nam in 2010 deel aan ‘DWTS’ en eindigde op de achtste plaats. De chemie met haar danspartner, Tony Dovolani, was ver te zoeken. De danser dreigde er zelf even mee om op eigen initiatief de show te verlaten. Later in de show vertelde gastheer Anderson Cooper aan Dovolani dat hij medelijden met hem had omdat hij met Gosselin moest dansen. “Wacht, wacht. Anderson, noemde je het net een dans?”, antwoordde hij cynisch. “We hebben niet gedanst.”

De danser grapte ook dat “er veel therapie bij kwam kijken” voor hem na zijn ervaring met Gosselin. Ook de jury was niet mals voor de realityster: elke week kreeg Gosselin bakken kritiek te slikken omdat er volgens de experts te weinig passie in haar 'moves’ zat. Ook vond de jury dat ze meer wandelde dan echt danste. Haar exit in de vijfde week van de show kwam dan ook niet als een verrassing.

De indiscrete danspartner

‘Beverly Hills, 90210'-acteur Ian Ziering schitterde in 2007 in ‘Dancing with the stars' met zijn danspartner Cheryl Burke. De twee deden het verrassend goed en haalden zelfs de top vier. Maar achteraf bleek Burke zich een stuk minder op haar gemak te voelen bij Ziering dan ze liet uitschijnen. Negen jaar na hun dansavontuur hing de danseres de vuile was buiten. In de podcast ‘Pretty messed up’ werd haar gevraagd wie haar minst favoriete danspartner was, waarop Burke een opvallend antwoord gaf. “Ongetwijfeld Ian Zierling. Hij danste heel intens. Ik heb bij de productie gesmeekt om ons te elimineren, want ik sneed nog liever mijn polsen over, dan dat ik nog eens met hem moest dansen.”

In april dit jaar verontschuldigde Burke zich echter aan Ziering voor wat ze zei. “Het enige waar ik echt spijt van heb in mijn leven, zijn mijn uitspraken over Ian Ziering. Het is een van mijn grootste fouten”, vertelde de danspartner in een YouTube-video. “Ik ben hier om publiekelijk mijn excuses aan te bieden aan Ian en zijn familie, want ik wil het echt graag goedmaken.”

De dramatische Katniss Everdeen

‘The O.C.’-actrice Mischa Barton werd op voorhand als favoriet beschouwd voor ‘Dancing with the stars’ in 2016, maar in plaats van de trofee voor dancing queen, ontving ze een symbolische medaille van drama queen. Het botste verschillende keren met haar danspartner Artem Chigvintsev, iets waar de camera’s uiteraard van smulden. Zo liep Barton tijdens een van de repetities weg met de woorden: “Ik kan dit niet nog een week doen.”

In een interview met The Ringer deed de actrice er nog een schepje bovenop. “Ik had geen idee dat het zo erg zou zijn”, aldus Barton. “De show is eigenlijk te vergelijken met ‘The hunger games’. Het was allemaal een populariteitswedstrijd. Het was afschuwelijk. Ik was zo blij dat ik er na drie afleveringen uit lag.”

