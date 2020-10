“De dokter kwam vertellen dat het tijd was om gedag te zeggen”: Chrissy Teigen laat hart spreken na verlies van kindje

In haar verklaring heeft Chrissy het onder andere over de aanloop naar de bevalling. “Een maand lang lag ik op bed, om maar te proberen om het kleine jongetje naar een ‘veiligere’ plaats te krijgen”, schrijft ze. Na de maand bedrust werd Chrissy opgenomen in het ziekenhuis, waar ze meerdere dagen verbleef. “Na een paar nachten in het ziekenhuis, vertelde de dokter wat ik al dacht - het was tijd om gedag te zeggen. Hij zou het niet overleven.”