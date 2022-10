De dagboeken van Alan Rickman, aka professor Sneep: “Ik herinner me niets meer, behalve de roes van pijnstillers”

CelebritiesVoor heel wat mensen is de naam Alan Rickman onlosmakelijk verbonden met Severus Snape in de ‘Harry Potter’-films. Een rol waar de acteur echter niet onverdeeld gelukkig mee was, blijkt uit z’n dagboeken, die nu gebundeld zijn. Waar Rickman wél gelukkig mee was, was ‘onze’ Matthias Schoenaerts, met wie hij samenwerkte voor z’n laatste project. Hij vertelt over zijn ervaringen met hem op de set, maar ook over de ziekte die hem langzaam aan verteerde. “Na de operatie herinner ik me niets meer dan de roes van de pijnkillers.”