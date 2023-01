“De cirkel is rond”: Nichtje Julia Roberts speelt dochter van ‘Pretty Woman’ co-ster Richard Gere in nieuwe film

Celebrities “Shakira ontdekte het bedrog van Piqué dankzij... potje confituur”

In juni sloeg het nieuws van de relatiebreuk tussen Shakira (45) en Gerard Piqué (35) in als bom. Hij zou haar bedrogen hebben met een 23-jarige studente. De Colombiaanse zangeres bleef echter niet bij de pakken zitten en sneert nu naar haar ex-man in een wraaksong. Maar in april zou ze al eerder een ‘hint’ hebben verstopt in de videoclip van ‘Te Felicito’, waarin ze haar koelkast opent. Volgens ‘ShowNews Today’ kwam het bedrog van de voetballer namelijk aan het licht vanwege... een potje confituur.

