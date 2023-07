“De cinema is zijn nieuwe kerk. Althans in het openbaar”: hoe Tom Cruise z’n imago van religieuze fanaat wist om te gooien

TV Kristin Davis verschilt van 'And Just Like Tha­t'-personage Charlotte: "Totaal niet mijn ding”

De Amerikaanse actrice Kristin Davis (58) is niet van plan om ooit in het huwelijksbootje te stappen - in tegenstelling tot haar twee keer getrouwde ‘Sex and the City’-personage Charlotte York. Dat vertelde ze openlijk tijdens een interview voor de podcast ‘Best Friend Energy’ van Clea Shearer en Joanna Teplin.