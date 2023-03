“De afgelopen weken zijn erg moeilijk geweest”: Hailey Bieber reageert op bericht van Selena Gomez aan fans

“Ik wil Selena bedanken voor haar bericht", schrijft het model op Instagram. “Zij en ik hebben de afgelopen weken besproken hoe we verder kunnen gaan zonder dit voortdurende verhaal tussen ons”, aldus Hailey. “De afgelopen weken zijn erg moeilijk geweest voor alle betrokkenen. Miljoenen mensen zien hier zoveel haat rond, wat buitengewoon schadelijk is.” De Rhode-oprichter voegt eraan toe dat het “momenten als deze” zijn waarop sociale-mediaplatforms “alleen extreme verdeeldheid creëren”. Ze vindt ook dat de fans “zaken uit verband halen.” “We moeten allemaal beter nadenken over wat we plaatsen en wat we zeggen, ook ikzelf”, beseft Hailey. “Uiteindelijk geloof ik dat liefde altijd groter zal zijn dan haat en negativiteit.”

Het bericht van Bieber komt vlak nadat Gomez haar 403 miljoen Instagram-volgers - de meeste van alle andere vrouwen op het platform - had opgeroepen om te stoppen met het verspreiden van doodsbedreigingen en online haat aan het adres van het model. “Hailey Bieber heeft mij laten weten dat ze doodsbedreigingen heeft ontvangen en online hatelijke negativiteit ervaart”, schreef de zangeres eerder op Instagram. “Dit is niet waar ik voor sta. Niemand zou gehaat of gepest moeten worden. Ik ben voorstander van vriendelijkheid en ik wil echt dat dit stopt.”

De bedreigingen hebben ongetwijfeld te maken met de relatie die Gomez en Justin Bieber in het verleden hadden. In 2018 werd er beweerd dat Hailey de zanger had afgesnoept van Selena. In mei datzelfde jaar brak Justin namelijk met de ‘Calm Down’-zangeres, na een knipperlichtrelatie van zo’n tien jaar. Nog geen twee maanden na de breuk verloofden Justin en Hailey zich. In september stapte het koppel al in het huwelijksbootje. Daardoor beweren vele fans dat de ‘Peaches’-zanger en het topmodel een affaire hadden, tijdens de relatie van hem en Gomez. De zangeres lanceerde een maand na het huwelijk van de twee het nummer ‘Lose You to Love Me’, waarin ze het volgende zingt: “op twee maanden tijd heb je ons vervangen alsof het niks was.” Hailey beweert echter dat er geen sprake was van bedrog.