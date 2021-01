De aantrekkingskracht van St. Barths: waarom sterren massaal naar dit eiland trekken (ook tijdens coronacrisis)

Showbizz Tom Holland verleent stem aan nieuwe ‘Spi­der-Man’-attractie in Disneyland

19 januari Tom Holland (24) mag opnieuw in de huid kruipen van Spider-Man. De acteur zal te horen zijn in de gloednieuwe attractie ‘Web Slingers: A Spider-Man Adventure’ van het themagebied rond de superhelden van Marvel in Disneyland Paris dat volop in opbouw is.