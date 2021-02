David Letterman onder vuur wegens ongepast gedrag in oude interviews: “Walgelijk hoe hij vrouwen behandelt”

David Letterman (73) was een van de hosts van de legendarische ‘Late Night Talk Show’, veruit het bekendste praatprogramma van de Verenigde Staten. Tussen 1982 en 2015 durfde Letterman de allergrootste celebrities dé vragen te stellen waar iedereen stiekem het antwoord op wilde weten. Hij stond bekend als een charmante en goedlachse interviewer, maar ging ook de stoute vragen en onverwachte wendingen niet uit de weg.

Dat Letterman graag pikante vragen stelde en bizarre situaties creëerde, is ook de kijkers van de show niet ontgaan. Nu de ‘Framing Britney Spears’-documentaire veel stof doet opwaaien over hoe celebs behandeld worden door de media, komen ook de fragmenten waarin Letterman volgens critici zijn boekje te buiten ging terug bovendrijven. Op sociale media walgen sommigen ervan hoe Letterman actrices als Lindsey Lohan (34) en Jennifer Aniston (52) tijdens interviews behandelde toen ze nog een stuk jonger waren.

Lees verder onder de video.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Walgelijk”

In 1998 interviewde David Letterman topactrice Jennifer Aniston toen ze 29 jaar was. Op het einde van de show neemt het gesprek een vreemde wending en begint Letterman aan de haren van Aniston te zuigen. “Vergeef me als dit onbeleefd is, ik wil gewoon iets proberen”, begint hij. Hij legt één hand op haar nek en neemt een lok haar in zijn mond, waarop hij begint te zuigen. Aniston vindt de situatie duidelijk ongemakkelijk, maar probeert er toch om te lachen.

Na het vreemde incident geeft Letterman de actrice een doekje en herneemt hij het gesprek. Aniston is duidelijk onder de indruk van wat haar net overkwam en heeft het moeilijk verder te gaan. Wanneer hij haar vraagt haar nieuwste film te omschrijven, geraakt ze niet uit haar woorden en spreekt de actrice een pak minder vlot dan we van haar gewoon zijn. “Je bent getraumatiseerd door wat net gebeurde, hé?”, vraagt Letterman, waarop de actrice lacherig toegeeft dat ze inderdaad wat uit haar lood geslagen is.

Op sociale media regent het intussen verontwaardigde reacties over het oude fragment. “Dit is zo eng en walgelijk. Zo vrouwonvriendelijk om zoiets te doen op nationale televisie”, reageert iemand. “Hij kondigt niet eens aan waarom hij dat doet?”, twittert iemand anders nog. “Afschuwelijk dat hij haar een doekje geeft om zichzelf schoon te maken”, klinkt het ook.

Lees verder onder de video.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tranen

Ook actrice Lindsay Lohan kwam een paar jaar geleden in een ongemakkelijke situatie terecht tijdens een gesprek met Letterman. Lohan was toen 26 jaar en had het op dat moment ook lastig met haar verslavingen. Letterman liet de kans niet liggen om de actrice te confronteren met haar grootste zwakte. Uit het niets vraagt hij haar: “Moet je trouwens niet in een ontwenningskliniek zitten momenteel?”. De sfeer slaat meteen om en Lohan is duidelijk geschrokken van zijn plotse vraag. De actrice probeert defensief te reageren, maar Letterman domineert het gesprek.

Lohan vraagt Letterman vervolgens om tijdens het gesprek te focussen op positieve onderwerpen, maar daar gaat de interviewer niet op in. Hij vraagt Lohan hoe vaak ze al naar een ontwenningskliniek moest en waarom deze keer anders zou zijn. Daarnaast wil hij ook weten waarvan ze precies moet afkicken. “Je mag er geen grapjes over maken, dat is zo gemeen”, antwoordt de actrice, waarop ze zachtjes begint te huilen. Ook daar moet Letterman om lachen.

David Letterman zelf heeft nog niet gereageerd op de kritiek die hij op sociale media krijgt.

LEES OOK.