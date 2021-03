David Hasselhoff speelt zichzelf in Duitse tv-serie

De serie heet ‘Ze Network’ en gaat over Hasselhoff die een rol krijgt in een Duits theaterstuk. Onbedoeld komt de acteur echter terecht in een netwerk van voormalige internationale sluipmoordenaars uit de Koude Oorlog. Het is nog niet bekend wanneer Ze Network verschijnt.

Hasselhoff is wel al erg enthousiast. “De serie is grappig, dodelijk, creatief en leerzaam... erg leuk. Jullie mogen zelf kiezen of het feit of fictie is.” Het is niet de eerste keer dat Hasselhoff zichzelf speelt. Zo was hij een paar jaar geleden te zien in de Britse serie ‘Hoff The Record’ waar hij naar het Verenigd Koninkrijk verhuist in de hoop zijn acteercarrière nieuw leven in te blazen.

Duitsland is geen vreemde voor de acteur, want de held uit de jaren ‘80 heeft nog steeds een vrij succesvolle muziekcarrière in Oostenrijk en Duitsland. Sinds ‘Looking For Freedom’ in 1988 nummer één werd daar, kan de Duitstalige bevolking hem best wel smaken. Eind vorig jaar bracht The Hoff nog een nieuw nummer, ‘Through The Night’, uit met de Australische heavy metal-band CueStack in de hoop nog eens door te breken.

