David Hasselhoff richt zijn pijlen op de Duitse heavy metal-markt

CelebritiesHij zal voor eeuwig en altijd bekend staan om zijn rollen in ‘Knight Rider’ en ‘Baywatch’, maar de laatste jaren lijkt David Hasselhoff (68) in de vergetelheid geraakt te zijn. Het is te zeggen: hij zit in de vergeetput van Hollywood, maar de held uit de jaren ‘80 heeft wel nog steeds een vrij succesvolle muziekcarrière in Oostenrijk en Duitsland. Deze week bracht The Hoff nog een nieuw nummer uit met een heavy metal-band.

Zijn successen uit het verleden liggen intussen al ver achter hem. Als David Hasselhoff tegenwoordig nog eens opduikt in een film of serie, is het als een karikatuur van zichzelf. Denk maar aan zijn cameo in ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2', of het tenenkrullende ‘Baywatch’ uit 2017. Op een grote rol hoeft hij al een paar decennia niet meer te rekenen, maar dat laat The Hoff niet aan zijn hart komen. Hij ontpopte zich als een motivational speaker, duikt hier en daar op als jurylid van (obscure) talentenshows en timmert intussen op zijn gemak verder aan zijn muziekcarrière.

Vorig jaar lanceerde Hasselhoff zijn 14e studioalbum - jawel, dat leest u goed. In zijn thuisland Amerika werd zijn muziek nooit echt serieus genomen, maar in Europa bleek er wel ruimte voor zijn discografie vol clichés. Sinds ‘Looking For Freedom’ in 1988 nummer één werd in Oostenrijk en Duitsland, kan de Duitstalige bevolking hem best wel smaken.

Deze week sloeg Hasselhoff een nieuwe muziekweg in: hij lanceerde samen met het Australische duo CueStack ‘Through The Night’, een metalnummer. Daarnaast verscheen ook een bijhorende videoclip, die mede gefinancierd werd door een crowdfundingactie en een statisch zingende Hoff toont. De zanger/acteur wil trouwens in de toekomst nog meer metalmuziek gaan maken. “Waarom ook niet?”, liet hij vorig jaar optekenen. “Ik doe alles. Omdat ik dat kan. Omdat ik dat wil.”

Alcoholverslaving

De laatste jaren lijkt Hasselhoff er ook een gezondere levensstijl op na te houden. In het verleden worstelde hij met een zware alcoholverslaving die pijnlijk duidelijk werd in 2007. Toen werd een video van de halfnaakte acteur de wereld ingestuurd, die straalbezopen een hamburger van de grond probeert te eten. De beelden bleken achteraf gemaakt te zijn door zijn eigen dochter Taylor Ann (toen 16), die haar vader probeerde duidelijk te maken dat hij dringend hulp nodig had. Intussen omschrijft hij zichzelf als een ‘recovering alcoholic’.

Ook financieel nam zijn leven de afgelopen jaren een flinke duik. In 2016 verklaarde hij dat hij de alimentatie aan zijn ex-vrouw niet meer kon betalen. “Ik heb maar 40.000 dollar op mijn bankrekening staan”, verklaarde de ster toen hij aan de rechtbank vroeg om de alimentatieregeling te herbekijken. Hij moest zijn ex toen een dikke 20.000 dollar per maand. Hij gaf toe meer waard te zijn dan dat, maar beweerde dat het grootste deel van zijn rijkdom vastzat in peperdure huizen, auto’s, juwelen en andere speeltjes. Uiteindelijk werd dat bedrag verminderd naar 5.000 euro per maand. Hoeveel Hasselhoff tegenwoordig waard is, is niet helemaal duidelijk, maar zijn vermogen wordt geschat op een kleine 10 miljoen dollar. Niet weinig natuurlijk, maar een peulschil vergeleken met de 100 miljoen die hij ooit waard was.

