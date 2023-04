David Beckham onthult dwangstoornis in nieuwe Netflix-serie: “Ik poets ‘s nachts kaarsen”

Kaarsen poetsen

Beckham kampt al zijn hele leven met een dwangstoornis. Eerder bekende hij dat hij alles in rechte lijnen of per paar rangschikt. In nieuwe beelden geeft hij toe dat hij het huis schoonmaakt terwijl zijn gezin slaapt. Zo maakt hij dagelijks de gebruikte kaarsen schoon. “Als iedereen in bed ligt poets ik de kaarsen, zet ik de lichten op de juiste stand… Best vermoeiend, maar zo is het overal netjes. Ik weet niet zeker of mijn vrouw het echt zo op prijs stelt, eerlijk gezegd. Maar ik haat het als er vuile kopjes en borden in de keuken staan wanneer ik ‘s ochtends naar beneden kom. Ik weet het, het is raar”. Victoria grapt dat David gewoon perfect is. “Geloof dat geen seconde. Ze klinkt sarcastisch als ze dat zegt”, reageert David. Eerder deze maand deelde Victoria een post van een strandwandeling in Miami met als boodschap: ‘Ik denk dat ik hem zal houden’.