David Attenborough bedankte voor directeursjob bij BBC: “Ik zat liever tot m'n knieën in de vleermuisstront”

CelebritiesDit jaar is het honderd jaar geleden dat de BBC – British Broadcasting Company – op antenne ging. In de eeuw die volgde, is de Britse omroep garant gaan staan voor kwaliteitsvolle programma’s. Op het gebied van natuurdocumentaires, bijvoorbeeld. De man die daar grotendeels verantwoordelijk voor is, is Sir David Attenborough - met zijn 96 jaar bijna net zo oud als de omroep zelf. In een uitgebreid portret staan we stil bij de avontuurlijke jeugd van de Brit, z’n eerste tv-programma’s, een opmerkelijke carrièreswitch en het moeilijke afscheid van z’n echtgenote. “De arts raadde me aan om haar hand vast te houden. Ze gaf me een kneepje, daarna was ze weg.”