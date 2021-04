Dave Grohl over het leven op de tourbus: “Kurt Cobain mocht niet met het busje rijden”

CelebritiesAls er één man is die weet hoe het is om op tournee te gaan, dan is het Foo Fighters-frontman Dave Grohl (52) wel. Geen wonder dus dat hij er een documentaire over maakte, ‘What Drives Us’. In ‘The Hollywood Reporter’ blikt hij terug op het leven ‘on the road’ met Nirvana.

In de documentaire ‘What Drives Us’ vertellen muzikanten als Ringo Starr, Steven Tyler en The Edge over het leven op een tourbus. Ook bezieler Dave Grohl kan heel wat verhalen over het leven ‘on the road’ opdissen. “Elke dag is een avontuur wanneer je in een busje op tournee bent”, vertelt Grohl in ‘The Hollywood Reporter’. “Elke gebeurtenis is goed voor een geschift verhaal. Ik herinner me dat we op één van de eerste tournees met Nirvana door de Rocky Mountains reden, tijdens een sneeuwstorm. In het midden van de snelweg moesten we plots stoppen omdat er een reusachtige eland voor ons opdook. We waren bang dat hij ons zou gaan aanvallen", klinkt het. “Iedereen riep: ‘Niet toeteren! Niet toeteren! Hij zal het busje aanvallen.’ Dat soort stommiteiten."

In het begin sliepen de drie leden van Nirvana en hun twee crewleden allemaal samen in het minibusje. Maar toen ze op tournee gingen voor het album ‘Nevermind’, konden ze zich wel een upgrade veroorloven. “Toen sliepen we in hotelkamers", zegt Grohl. “Ik deelde een hotelkamer met Kurt (Cobain, red.), Krist (Novoselic, red.) sliep bij zijn vrouw. En de geluidstechnicus en gitaartechnicus deelden ook een kamer.” Al was dat ook geen grote luxe, geeft Grohl toe. “Toch voelde het alsof we het gemaakt hadden. ‘Ik heb mijn eigen kussen.' Daarvoor sliepen we allemaal samen, als sardientjes in een blik.”

Slecht voor het milieu

Volgens Grohl reden de bandleden zelf met het minibusje. “Een chauffeur? Een extra persoon maakt het alleen nog maar drukker, en dat betekent ook dat je voor een extra persoon eten moet voorzien. Dan rijden we zelf wel. In elke band weet je wie verantwoordelijk genoeg is om achter het stuur te kruipen, en wie niet." Kurt Cobain behoorde alvast tot die laatste categorie. “Ik denk dat hij waarschijnlijk de enige was die niet met het busje mocht rijden", lacht Grohl. “Ik denk niet dat hij ooit achter het stuur is gekropen."

In 1991 kreeg Nirvana dan een echte tourbus toebedeeld. “Je kon er popcorn in klaarmaken en naar films kijken, en er waren stapelbedden", herinnert Grohl zich. “We konden onze ogen niet geloven.” Al konden ze niet ten volle van alle faciliteiten genieten. “Ik herinner me dat ik naar de bus liep en dat er een generator aan het draaien was. ‘Waarom is die generator aan het draaien?’, vroeg onze bassist, Krist Novoselic. ‘We vernietigen daarmee eigenhandig de ozonlaag. Zet hem af, dat is slecht voor het milieu.’ En de chauffeur zette de generator uit. Al het eten in de koelkast werd slecht."

‘Wat Drives Us' is vanaf 30 april te zien op Amazon Prime.