Dave Chappelle wil niet dat aanval op podium zijn show overschaduwt

Link met Will Smith

Ook de Canadese comedian Howie Mandel (66) heeft gereageerd op de aanval. Mandel is al 45 jaar comedian en zit ook in de jury van ‘America’s Got Talent’. “Ik ga verder niet in op de Oscars, maar wat daar gebeurd is heeft wel de deuren geopend voor het gebruiken van geweld.” Hij wijst daarmee op de op de klap die Will Smith gaf aan komiek Chris Rock op de Oscars. “Als komieken worden we al aangevallen op dat wat we zeggen en worden we zelfs gecanceld omdat iets niet goed valt bij bepaalde mensen of groepen. Ik vrees dat dit het begin van het einde is voor comedy, wanneer als je als komiek niet meer gewoon je werk kunt doen zonder iedereen over je heen te krijgen of zelfs fysiek aangevallen te worden.”