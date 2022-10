“Daten met Julia werd me te veel”: Matthew Perry getuigt in memoires over zijn split met Julia Roberts

Celebrities‘Friends’-acteur Matthew Perry (53) heeft in zijn recent verschenen memoires ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ niet alleen onthullingen gedaan over zijn jarenlange drank- en drugsverslaving, maar ook over zijn woelige liefdesleven. Zo heeft de ster onder meer een relatie gehad met actrice Julia Roberts (54), die hij na een moeizame verovering na slechts twee maanden aan de kant schoof voor een wel zeer verrassende reden.

De romance tussen de twee wereldsterren bloeide in 1996 op nadat Roberts beweerde dat ze enkel en alleen zou meespelen in een aflevering van ‘Friends’, wanneer ze deel zou mogen uitmaken van Perry’s personage Chandler Bing. Toen Perry dat vernam, probeerde hij de Oscarwinnende actrice het hof te maken door haar tientallen rozen en lieve berichtjes te sturen, waaronder een kaartje met daarop: “Het enige wat ik meer opwindend vind dan met jou in de show te schitteren, is dat ik nu eindelijk een excuus heb om je bloemen te sturen.”

Quote Ik liet haar binnen. Zowel letterlijk als figuurlijk Matthew Perry

Als reactie op de bloemen, reageerde Julia heel opmerkelijk. Zo vroeg ze Perry om haar een theorie uit de kwantumfysica uit te leggen. Toen hij dat deed via een paper over dualiteit en verstrengeling van golven en deeltjes - weliswaar al metafoor - stuurde ze hem als bedanking niet alleen een bevestiging dat ze mee zou spelen in de show, maar stuurde ze hem ook een lading bagels. “Ik liet haar vervolgens naar binnen, zowel letterlijk als figuurlijk en er ontstond een relatie”, schrijft de acteur in zijn memoires.

Het ging zelfs zo goed tussen de twee dat ze nog voor de bewuste ‘Friends’-aflevering waarin Julia zou verschijnen, hadden afgesproken om naar New Mexico te vliegen, zodat Perry Julia’s ouders kon ontmoeten. Alles leek dus te wijzen op een prachtige romance, maar dat bleek echter te mooi om waar te zijn.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Julia Roberts tijdens haar Oscaroverwinning in 2001. © AFP

Nooit genoeg

“Daten met Julia Roberts werd me te veel”, vertelt Perry nu. “Ik was er voortdurend van overtuigd dat ze het zou uitmaken”, schrijft de acteur. Hij voegde eraan toen dat de ‘Pretty Woman’-actrice “beneden haar stand leefde” door met hem uit te gaan. “Dus in de plaats van bang te moeten afwachten tot het moment waarop ik haar kwijt zou raken, besloot ik om zelf een punt te zetten achter mijn relatie met de prachtige en briljante Julia Roberts”, besluit Perry in zijn memoires.

In de jaren daarop viel Matthew Perry in een drank- en drugsverslaving. Toen hij Julia in 2001 een Oscar zag winnen op tv, zat hij naar verluidt ook in een afkickkliniek. “Ik keek vol tranen van verlangen toe en beloofde dat ik haar ooit terug zou nemen. Maar het is er nooit van gekomen.”

